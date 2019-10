قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماسنود، إن ” نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة”.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة والمبعوث الأممي غسان سلامة، أن ” ألمانيا تدعم خطة الأمم_المتحدة في ليبيا وهي شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية”.

The post وزير الخارجية الألماني: نسعى للوصول إلى سلام نهائي في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية