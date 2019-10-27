الكريو: تجمع المياه في طرقات العاصمة سببه تهالك البنية التحتية وتوقف أعمال الصيانة

ليبيا – قال عضو بلدية طرابلس المركز ناصر الكريو اليوم الأحد إن السبب الرئيسي لتجمع برك المياه وإغلاق الطرق هو عدم وجود بنية تحتية في المدينة وتوقف أعمال الصيانة بالإضافة إلى تراكم القمامة جراء إغلاق المكب الرئيسي بمنطقة سيدي السايح واللجوء لمكب مرحلي بمنطقة السواني.

الكريو أوضح في تصريح خاص لقناة “الرائد”الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن البلدية لم تواجه مشكلة كبيرة مع برك المياه عدا منطقة جامع الصقع، مشيرا إلى أن الطرق لم تغلق إلا لنحو أربع ساعات في المناطق الأخرى بفضل أعمال التنظيف وتعاون عمال الصرف الصحي مع البلدية.

وناشد الكريو المواطنين عدم رمي القمامة في الطرق وتنظيف أفنية بيوتهم ومحالّهم حتى لا تنسدّ منافذ الصرف الصحي ويتشوه المنظر العام للشوارع.

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