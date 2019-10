“خارجية الوفاق”: وزير الخارجية الألماني يجري مباحثات مع “السراج” لمناقشة مؤتمر برلين

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بمطار زوارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة .

ويعقد الوزير الألماني جلسة مباحثات مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج تتناول التحضيرات الألمانية لمؤتمر برلين الذي يجمع عدد من الدول لحل الأزمة الليبية .

وكان في استقبال الوزير الألماني صحبة معالي الوزير السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا بالإضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة .

