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“خارجية الوفاق”: وزير الخارجية الألماني يجري مباحثات مع “السراج” لمناقشة مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

استقبل  وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بمطار زوارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة .

ويعقد الوزير الألماني جلسة مباحثات مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج تتناول التحضيرات الألمانية لمؤتمر برلين الذي يجمع عدد من الدول لحل الأزمة الليبية .

وكان في استقبال الوزير الألماني صحبة معالي الوزير السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا بالإضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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