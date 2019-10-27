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بعد غرق المدينة .. بلدي البيضاء يبحث مشروعات الصرف الصحي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة البيضاء أمطارا غزيرة في الأيام القليلة الماضية ما تسبب في غرق بعض المنازل وانسدادات في مفترقات الطرق الرئيسية في مشهد يتكرر كل عام وفي نفس المناطق دون وضع حلول جذرية للأمر.

وكردة فعل على هذه الحادثة المتكررة باستمرار ومنذ سنوات عُقِد اجتماع بديوان بلدية البيضاء بحضور رئيس الهيئة العامة للمياه بالحكومة الليبية المؤقتة، والسادة مديري الإدارات بالهيئة، وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المتعاقد عليها من قبل الهيئة في نطاق البلدية والبالغ قيمتها “33” مليون دينار في مجالات المياه والصرف الصحي.

وينتظر الشارع البيضاوي حلولا جذرية لأزمة متكررة عانى منها الأهالي منذ سنوات ولم يجدوا سوى وعود لم تتجسد على الأرض لتكون المعاناة قائمة دون حلول حقيقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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