بلدية بنغازي تبحث سبل معالجة أسباب الحوادث المرورية في الطريق السريع

ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الأحد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزير.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي تنفيذ عدد من الإجراءات والأعمال المتعلقة بمعالجة أسباب كثرة الحوادث المُرورية في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع “.

واتفق المجتمعون على البدء في تركيب الحواجز الإسمنتية في منتصف الطريق بين الإتجاهين والأسوار المرنة على جانبي الطريق والعمل على تركيب أجهزة مراقبة السرعة للمركبات الألية إضافة إلى تركيب العواكس المرورية الأرضية والإشارات المرورية على جانبي الطريق وتخطيط الطريق بالكامل وإغلاق المداخل غير المعتمدة على جانبي الطريق.

كما قرر المجتمعون إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات العامة والخاصة التي قامت بفتح مقراتها على جانبي الطريق بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات العلاقة والإتفاق على تكثيف تواجد أفراد قسم المرور التراخيص في الطُرق والمُفترقات لحل اختناقات السير والعمل على سرعة تركيب الإشارات المرورية في المُفترقات.

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