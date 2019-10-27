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صنع الله يبحث تطوير عمل الشركات المصرية في مجال النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأحد تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا مع وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا.

وأشاد صنع الله بدور الشركات المصرية ومن بينها شركة بتروجيت النفطية الحكومية الرائدة في مجال الطاقة والتي طالبها باستكمال مشروع خط الغاز الرابط بين حقل الانتصار و محطة السرير الغازية الكهربائية.

من جهته أكد الملا إعطاءه التعليمات للشركات المصرية للعودة إلى ليبيا واستكمال ما لديها من مشروعات مع إمكانية التعاون في مشروعات جديدة وفق ما استعرضه صنع الله أمام الملا ضمن خطة زيادة الإنتاج الأعوام المقبلة وناقش رئيس المؤسسة للنفط و وزير البترول إمكانية تعزيز الأعمال المشتركة في مجالات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول النفطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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