“الجمهورية” يوزع السيولة في درنة وتاجوراء  

أعلنت إدارة فرع مصرف الجمهورية تاجوراء الوسط في توزيع السيولة النقدية اعتبارا من اليوم الأحد.

واشترط المصرف أن يكون المستفيد من عمليات السحب هم من عملاء الفرع، وأشارت إدارة الجمهورية بأن سقف السحب في فرع تاجوراء الوسط 3 آلاف دينار للفرد، مؤكدا على ضرورة اصطحاب إثبات هوية لمن لا يمتلكون دفاتر صكوك.

من جهته أعلن فرع الرائد التابع لمصرف الجمهورية في مدينة درنة أنه سيباشر في توزيع السيولة النقدية لكافة عملائه اعتبارا من غدا الاثنين دون إيضاح سقف السحب لكل فرد مبينا في الوقت ذاته أن أيام الاثنين والثلاثاء ستخصص للنساء وستخصص أيام الأربعاء والخميس للرجال

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