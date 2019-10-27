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“الجمهورية” يوزع السيولة في درنة وتاجوراء  

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة فرع مصرف الجمهورية تاجوراء الوسط في توزيع السيولة النقدية  اعتبارا من اليوم الأحد.

واشترط المصرف أن يكون المستفيد من عمليات السحب هم من عملاء الفرع، وأشارت إدارة الجمهورية بأن سقف السحب في فرع تاجوراء الوسط 3 آلاف دينار للفرد، مؤكدا على ضرورة اصطحاب إثبات هوية لمن لا يمتلكون دفاتر صكوك.

من جهته أعلن فرع الرائد التابع لمصرف الجمهورية في مدينة درنة أنه سيباشر في توزيع السيولة النقدية لكافة عملائه اعتبارا من غدا الاثنين دون إيضاح سقف السحب لكل فرد مبينا في الوقت ذاته أن أيام الاثنين والثلاثاء ستخصص للنساء وستخصص أيام الأربعاء والخميس للرجال

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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