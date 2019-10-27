وزير خارجية ألمانيا: نأمل الوصول لسلام نهائي في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، “نأمل أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية”.

من جانبه جدد سيالة، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النا، والعودة إلى العملية السياسية، فيما قال سلامة “إن هناك تقدم جيد في عملية التحضير لمؤتمر برلين، نرى أن مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا”.

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