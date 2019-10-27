لجنة الدفاع: الرئاسي يقدم دعما غير محدود للتنظيمات الإرهابية

هنأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أبناء المؤسسة العسكرية على مهنيتهم العالية وثقتهم بالنفس، والانضباط والتراتبية في تعاملهم مع التعليمات الصادرة عن القائد العام المشير خليفة حفتر، في مراعاة قواعد الاشتباك والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

لجنة الدفاع أشارت في بيان لها، إلى الدعم غير المحدود الذي قالت إن المجلس الرئاسي يقدمه للتنظيمات الإرهابية، متمثلا في اصطحاب قادة القاعدة وداعش في الزيارات الدولية بحسب البيان.

وطالبت اللجنة من وصفتها بالدول الحليفة في الحرب على الإرهاب، بالأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عنها وما فيها من أسماء، ومنها أبو عبيدة الزاوي المرافق للسراج في زيارته الأخيرة، والذي ثبت تواطؤه في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها بحسب البيان.

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