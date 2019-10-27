تحضيرا لبرلين.. اجتماعات مغلقة في زوارة.. وهذه أبرز النقاط

عقد بقصور الضيافة ببلدية زوارة الكبرى، اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا جمع بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ووزير الخارجية المفوض محمد سيالة، مع وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، بحضور السفير الألماني لدي ليبيا أوليفر أوفتشا، ومبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية زوارة، أنه تم خلال الاجتماع المغلق، مناقشة ثلة من المواضيع التي تهم الشأن الليبي.

هذا وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، “نود أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط مسبق لإنعاش العملية السياسية”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وصل ظهر اليوم الأحد، إلى زوارة حيث كان في استقباله فور وصوله لمطار زوارة الدولي وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، صحبة السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا بالإضافة لرئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة، وتأتي الزيارة بهدف عقد جلسة مباحثات مع الجانب الليبي لبحث التحضيرات الألمانية لمؤتمر برلين الذي يجمع عدد من الدول لحل الأزمة الليبية.





يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا