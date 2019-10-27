بحضور “سلامة”.. وزير خارجية ألمانيا يبحث مع “السراج” التحضيرات لمؤتمر برلين

زوارة-العنوان

أعلنت بلدية زوارة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المبعوث الخاص للأمين العام، غسان سلامة عقد اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا ضم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية الألمانية هايكو ماس؛ وذلك لمناقشة المواضيع التي تهم الشأن الليبي وفق الصفحة الرسمية لبلدية زوارة بـ “فيسبوك”.

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن المباحثات ستتناول التحضيرات الألمانية لمؤتمر برلين الذي يجمع عدد من الدول لحل الأزمة الليبية.

وحضر الاجتماع الذي عقد بقصور الضيافة ببلدية زوارة الكبرى وزير خارجية الوفاق محمد سيالة والسفير الألماني أوليفر أوفتشا.

وفي اجتماع منفصل ناقش عميد بلدية زوارة فرحات ابوالشواشي مع محمد سيالة جملة من المواضيع كان أهمها القرار الصادر بتعيين 40 موظف من أبناء المدينة والذين لم يتم دمجهم بالهيكل الوظيفي لوزارة الخارجية إلى جانب التمثيل الدوبلماسي في السفارات والملحقيات والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وآلية المشاركة في مؤتمر برلين.

وفي اجتماع تقابلي ضم عميد البلدية ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تم مناقشة أهم وأبرز المواضيع التي تهم البلدية من خلال المذكرة المقدمة مطلع شهر سبتمبر الماضي بخصوص الهجرة غير الشرعية واستكمال مقبرة المهاجرين غير شرعيين.

وكذلك تم مناقشة مخصصات مشروع استكمال مطار زوارة الدولي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع وزير التخطيط واستكمال فندق شاطئ زوارة واعتماد الفرع البلدي أبوكماش.

وكذلك تم مناقشة ملف العلاج بالخارج لأهالي بلدية زوارة والمخصصات المالية لهذا الملف وصيانة المداخل الرئيسية للمدينة وضرورة التنسيق الدائم بشأن معبر راس أجدير الحدودي مع المجلس البلدي زوارة وتقديم الدعم اللازم للبلدية لموقعها الجغرافي.

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