ترامب يعلن رسميا مقتل البغدادي في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رسميا، مقتل أمير تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية شمال غرب سوريا.

وقال ترامب في كلمة له حول تفاصيل مقتل البغدادي، إن أمير التنظيم قتل مع 3 من أطفاله بعد أن فجر نفسه بسترة ناسفة، مؤكدا أن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي، وكاشفا عن حصولهم على وثائق حساسة بعد مقتله.

يشار إلى أن آخر ظهور للبغدادي كان في تسجيل مرئي أواخر أبريل الماضي، حيث أثنى على أتباعه في ليبيا، مشيدا بعملياتهم الإرهابية التي استهدفت بلدة الفقهاء وسط ليبيا، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين وعناصر الجيش والشرطة، كما أكد حينها أن العملية كانت ضمن سلسلة عمليات لداعش، ردا على ما تعرض له تنظيمه من إبادة في بلدة الباغوز في سوريا بحسب وصفه.

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