الحويج يسلم اللجنة الروسية ملفا عن رؤية المؤقتة لما بعد تحرير طرابلس

قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، للجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا، ملفا متكاملا حول رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة، المدعومة من قبل حكومة السراج وبعض الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع اللجنة في روسيا تحت عنوان “الأزمة الليبية وآفاق الحل”، حيث تضمن الملف الإجراءات والقرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في طرابلس، والتي دفعت القوات المسلحة للتحرك لتخليص العاصمة منها، إلى جانب آثار الأزمة الليبية على دول المنطقة.

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