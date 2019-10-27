الملف الليبي على طاولة اجتماعات البرلمان العربي

استعرض البرلمان العربي اليوم عددا من الموضوعات الاستراتيجية والمهمة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية ومنها ليبيا، وذلك خلال أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إن الاجتماع خلص إلى إقرار عدد من مشاريع القرارات، وأحالها إلى اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان، التي ستعقد الخميس القادم، ومن بينها مشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في دولة ليبيا.

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