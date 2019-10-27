هذا ما قاله السراج عن معبر راس اجدير خلال اجتماعه ببلدية زوارة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم الأحد، مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي زوارة لبحث عدد من الملفات التي تهم المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن السراج أكد خلال اللقاء أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة.

واستمع السراج، إلى ما عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية، خاصة في مجالي الصحة والمواصلات، حيث أصدر تعليماته بتوفير احتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة.

من جهة أخرى أكد السراج، على دعم وتجهيز مديرية الأمن، مشيراً إلى توصله لاتفاق مع الجانب التونسي على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين.

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