السيسي يبحث مع شخصيات دولية الأوضاع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة، عددا من الملفات والقضايا الإقليمية، وسبل تسويتها، بما فيها الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أوضح أن المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الليبية، تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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