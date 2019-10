“دفاع البرلمان”: “السراج” يصطحب قادة القاعدة و داعش إلى الزيارات الدولية

دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدول الحليفة في الحرب على الإرهاب” بالأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عن اللجنة وما فيها من أسماء مثل أبو عبيدة الزاوي المرافق لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في زيارته الأخيرة الذي يثبت تواطؤه في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها”.

واتهمت اللجنة، المجلس الرئاسي بتقديم الدعم اللامحدود للتنظيمات الإرهابية متمثلا في اصطحاب قادة القاعدة وداعش في الزيارات الدولية.

