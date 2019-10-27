اتفاق على عدة نقاط للحد من الحوادث في الطريق السريع ببنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم مع مدير أمن المدينة، العميد عادل عبد العزيز، تنفيذ عدد من الإجراءات والأعمال المتعلقة بمعالجة أسباب كثرة الحوادث المرورية في الطريق الدائري الثالث، الطريق السريع.

ووفق البلدية فإن اجتماعا عقد بالخصوص تم خلاله الاتفاق على البدء في تركيب الحواجز الإسمنتية في منتصف الطريق بين الاتجاهين، والأسوار المرنة على جانبي الطريق، والعمل على تركيب أجهزة مراقبة السرعة للمركبات الآلية، إضافة إلى إغلاق المداخل غير المعتمدة على جانبي الطريق.

كما تم الاتفاق على تكثيف تواجد أفراد المرور في الطرق والمفترقات، لحل اختناقات السير، والعمل على سرعة تركيب الإشارات المرورية في المفترقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا