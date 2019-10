قام رئيس وزراء حكومة الوفاق صباح اليوم الأحد بزيارة إلى مدينة زوارة إلتقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ابراهيم تاكيته.

وأكد السراج على أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين مشيراً إلى أن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللأمركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة.

واستمع السراج إلى ما عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية، خاصة في مجالي الصحة والمواصلات، حيث طالب بتوفيراحتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة.

من جهة أخرى أكد السراج على دعم وتجهيز مديرية الأمن، مشيراً إلى توصله لاتفاق مع الجانب التونسي على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين.

The post “السراج” يعلن التوصل إلى حل مع تونس بشأن معبر رأس جدير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية