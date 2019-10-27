الكهرباء: طرح الأحمال اضطراري بسبب تضرر دوائر نقل الطاقة من الاشتباكات

قالت شركة الكهرباء إنها أجبرت على تنفيذ برنامج طرح الأحمال لساعات قليلة بمدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والجنوبية، وذلك نتيجة إصابة دوائر نقل الطاقة وخروجها من الخدمة في عدد من المناطق، نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن دوائر نقل الطاقة التي تضررت من الاشتباكات هي بمناطق جنوب طرابلس – الهضبة رقم “1” جهد 220 ك ف مساء يوم الاربعاء الماضي، بالإضافة لخروج الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة ( الهضبة – جنوب طرابلس ) رقم “2” وشرق طرابلس جنوب طرابلس 1و2 جهد 220 ك خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الشركة استعداد فرق الخطوط والصيانة القيام بأعمال الصيانة في فترة قصيرة، والانتهاء من عملية طرح الأحمال المبرمج الاضطراري، في حال تأمين مواقع دوائر نقل الطاقة.

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