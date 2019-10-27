اجتماع ليبي مصري لتعزيز التعاون النفطي واستئناف العمل في ليبيا

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع وزير البترول المصري، طارق الملا، سبل تعزيز التعاون المشترك، وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقا في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القاهرة، أطلع فيه صنع الله الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الإنتاج النفطي والغازي في ليبيا، داعيا الشركات المصرية المتخصصة للإسهام في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية، كما حثها على العودة إلى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

من جانبه أكد الوزير المصري على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، كاشفا عن صدور التعليمات للشركات المصرية بالعودة إلى ليبيا، واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

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