مالية المؤقتة تطالب بإدراج كافة الأصول المملوكة للدولة في السجلات المحاسبية

حثت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة اليوم، كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، على ضرورة إدراج كافة الأصول المملوكة أوالمخصصة لها في سجلاتها المحاسبية، لضمان المحافظة عليها وإظهارها في التقارير التي تعكس أهميتها وقيمتها.

وفي كتاب صادر عن وزير المالية بالحكومة المؤقتة كامل الحاسي، طالب أيضا بإعادة هيكلة تصنيف الأصول، بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، إضافة إلى التنسيق مع فريق العمل المشكل بشأن متابعة الأصول الثابتة للدولة، لإدخال النظام الإلكتروني المعد لهذا الغرض ضمن حيثيات نظم العمل المالي بهذه الجهات، وكذلك إعداد دليل للأصول وترميزها ومراقبتها وتتبعها عند الاقتناء والاستخدام.

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