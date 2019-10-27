الصحة العالمية تطلق برنامج خاص بأمراض حديثي الولادة في ليبيا

انطلقت خلال اليومين الماضيين، ورشة عمل حول تكييف المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية / اليونيسيف بشأن الإدارة المتكاملة لأمراض حديثي الولادة والطفولة (IMNCI) السياق في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن الورشة التي جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية، أكدت على أن الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال حديثي الولادة والطفولة (IMNCI) هو نهج متكامل لصحة حديثي الولادة والأطفال الذي يركز على صحة ورفاهية الطفل، ويهدف إلى الحد من الوفيات والمرض والعجز وتعزيز النمو والتطور المحسن بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأكدت، أنه سيتم تنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بليبيا في مرافق الرعاية الصحية الأولية المختارة وسيتم تدريب الموظفين على تطبيقها، حيث ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واليونيسيف والشركاء الصحيون الآخرون بمراقبة تنفيذ المبادئ التوجيهية للإدارة المتكاملة لأمراض حديثي الولادة والطفولة؛ بناءً على الدروس المستفادة، وسيتم إدخال هذه المبادئ التوجيهية في مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود منظمة الصحة العالمية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا