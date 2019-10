السفارة الأمريكية تبحث أوضاع الجنوب مع ممثلي “التبو”

عقدت السفارة الأمريكية في ليبيا، لقاءً، مع ممثلي المجتمع المدني فى “التبو”، لبحث الأوضاع الإنسانية وأزمات الجنوب.

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدة لها على حسابها الرسمى بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”:”كجزء من جهودنا للاجتماع مع جميع الأطراف الليبية، لسماع أفكارهم حول كيف يمكننا العمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، استضفنا هذا الأسبوع اجتماعًا مع قادة المجتمع المدني في تيبو للحديث عن قضاياهم وعن الوضع الإنساني في المنطقة الجنوبية”.

