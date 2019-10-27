وضع معايير لتأسيس وإنشاء الجامعات والكليات

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، اجتماعها الدوري الـ21 اليوم الأحد، بمقر اللجنة الليبية للتربية والثقافة والعلوم.

ووفق بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، فقد ترأس الاجتماع الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، بحضور الأعضاء د. الهادي الحاجي، ود. محمد نوري العتوق، ود. محمد المبروك، ود.لطفي علي عريبي، بالإضافة إلى أ. حسين علي اليزيدي، مقرر وأمين سر اللجنة.

وتناولت اللجنة في اجتماعها بالطرح والمناقشة التوصيات الواردة في المحضر السابق للجنة ومتابعة تنفيذها، والتصورات والرؤى المقترحة حول هيكلة مؤسسات التعليم العالي في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن اللجنة خلصت إلى الاتفاق على معايير محددة تبنى على أساسها مسألة تأسيس وإنشاء الجامعات والكليات وتكون مرتكزا لذلك.

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