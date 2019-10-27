نهج متكامل لحماية أطفال ليبيا من الأمراض

أطلقت مكاتب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في ليبيا، بالتعاون مع وزارة الصحة الليبية، ورشة عمل وطنية لتكييف المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال حديثي الولادة والطفولة “IMNCI” في ليبيا.

و”IMNCI” هو نهج متكامل لصحة حديثي الولادة والأطفال، يهدف إلى الحد من الوفيات والمرض والعجز وتعزيز النمو والتطور المحسن بين الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت “الصحة العالمية” إن الورشة التي عقدت على مدار أربعة أيام من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، شهدت قيام أخصائيي صحة الطفل من وزارة الصحة ومرافق الرعاية الصحية الأولية والجامعات والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد بوضع مبادئ توجيهية محددة لليبيا، بناءً على وثيقة منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

وسيتم تنفيذ المبادئ في مرافق الرعاية الصحية الأولية المختارة، إضافة إلى تدريب الموظفين على تطبيقها، وستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة واليونيسيف والشركاء الصحيون الآخرون بمراقبة تنفيذ البرنامج بناءً على الدروس المستفادة، وسيتم إدخال نهج IMNCI في مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد كجزء من جهود منظمة الصحة العالمية للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.

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