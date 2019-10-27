بالفيديو.. هذه حقيقة صفقة تهريب الكاني من ترهونة

نشر نشطاء من مدينة ترهونة مقاطع مرئية لدوريات اللواء التاسع وقوات الأمن، التي تشرف على تأمين المدينة.

وظهر في المقطع المرئي، فتحي سلطان، الملقب بـ “زمبليطة” أحد أفراد اللواء التاسع، الذي فند ما تداول من أنباء حول قيام “حسام الزواك”، بصفقة مالية لتهريب محمد خليفة الكاني، القيادي باللواء التاسع.

وظهر “زمبليطة” رفقة مجموعة من أفراد اللواء التاسع وحسام الزواك، في المقطع المرئي، حيث أكدوا جميعا على أن ما يتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الصفقة عاري تماما عن الصحة، وأنهم مستمرون في عملهم حتى الوصول إلى العاصمة طرابلس وتحريرها، وذلك ضمن العملية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية الليبية.

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