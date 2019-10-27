اتفاق ليبي تونسي لحل المشاكل بـ”راس اجدير”

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه توصل لاتفاق مع الجانب التونسي لتطوير معبر راس اجدير وحل كافة المشاكل التي تعيق حركة عبور المسافرين.

جاءت تصريحات السراج خلال زيارة إلى مدينة زوارة، الأحد، التقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وأكد أن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن الأخير جدد التأكيد على أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين، كما استمع إلى ما عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية.

ووجه السراج بتوفير احتياجات مستشفى زوارة البحري، ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي، واستكمال مشروع مطار زوارة.

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