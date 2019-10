سلامة: مؤتمر برلين مسيرة  جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع

استقبل رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج بمعية وزير الخارجية محمد سيالة وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والوفد المرافق له والممثل الخاص غسان سلامة اليوم في مدينة زوارة، حيث تم استعراض ترتيبات مؤتمر برلين واللقاءات التي جرت في سبيل التحضير لقمة برلين المرتقبة.

أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في إيجاز صحفي عقب لقائه برئيس المجلس الرئاسي اليوم أن ألمانيا تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام وخطته ذات النقاط الثلاث، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لاحياء العملية السياسية عبر اشراك كافة الأطراف الليبية في سبيل الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا.

أكد الممثل الخاص غسان سلامة في الإيجاز الصحفي مع وزيري الخارجية الليبي والألماني: “لقد تمكنا من اعطاء صورة السراج ووزير الخارجية عن التقدم الذي توصلنا اليه في مسيرة برلين، وهي مسيرة جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع. وهذا ما تطوعت الحكومة الألمانية لمساعدة البعثة به.”

وأضاف سلامة، “عقدنا ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة والاجتماع المقبل خلال الأسابيع القادمة ضمن مسيرة برلين والتي ستكلل بقمة تؤيد المبادئ التي توصلنا اليها عبر التفاوض مع مختلف الأطراف. وستخرج عن القمة لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة.”

