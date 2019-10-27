السراج يبحث مع وزير خارجية ألمانيا ترتيبات مؤتمر برلين

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له والمبعوث الأممي ⁧‫غسان سلامة‬⁩ في مدينة زوارة اليوم الأحد لبحث ترتيبات عقد مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة الليبية.

واستعرض الاجتماع نتائج اللقاءات التي جرت في سبيل التحضير للمؤتمر، فيما أكد ماس أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وخطته ذات النقاط الثلاث، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لاحياء العملية السياسية عبر «إشراك جميع الأطراف الليبية في سبيل الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا»، حسبما أكدت صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

‫بدوره، قال سلامة‬⁩ في الإيجاز الصحفي مع وزيري الخارجية الليبي والألماني، إنه جرى تقديم صورة عن التقدم الذي تم التوصل اليه في مسيرة مؤتمر برلين، مضيفا: «هي مسيرة جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع، وهذا ما تطوعت الحكومة الألمانية لمساعدة البعثة به».‬

وأشار إلى عقد ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة لحل الأزمة الليبية، متابعا: «والاجتماع المقبل خلال الأسابيع القادمة ضمن مسيرة برلين والتي ستكلل بقمة تؤيد المبادئ التي توصلنا اليها عبر التفاوض مع مختلف ‬الأطراف. كما سيخرج عن القمة لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة».

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