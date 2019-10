استقبل رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأحد بمدينة زوارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له الذي يضم كل من مديرعام المكتب السياسي فيليب إكرمان، ومدير مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط كريستيان بوك، وسفير المانيا لدى ليبيا اوليفر اوفيتش وعدد اخر من مسؤولي الخارجية الألمانية.

وكان الوفد الألماني وصل في وقت سابق إلى المدينة قادماً من تونس، ليعرض على السراج التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للازمة الليبية، وحضر الاجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية محمد طاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الحاجي دهان.

وأكد وزير خارجية المانيا في بداية الاجتماع على دعم بلاده للمسار السياسي، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، وجدد حرص المانيا على العمل مع حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما أكد هايكو ماس دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة، وقال إن المانيا حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر الا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.

وأوضح وزير الخارجية الألماني بأن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه، وأن هناك دول دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، كما أشار الوزير الألماني إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.

من جانبه أكد السراج ترحيبه بمؤتمر برلين مؤكداً على أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم أسباب اخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق في تحقيق تقدما على الأرض.

وأشار السراج إلى أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة، وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية.

The post السراج: الانقسام الدولي عرقل محاولات الوصول إلى تسوية سلمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية