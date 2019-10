أكد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أنه ” تم السيطرة على أجزاء واسعة من الطويشة في مواجهات اليوم “.

وأضاف قنونو، أن ” القوات استهدفت آلية مسلحة في أربع شوارع السويحلي وعربة صواريخ غراد “.

