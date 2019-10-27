ألمانيا: “بيان برلين” لن يصدر دون توافق

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وإن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.

وأضاف ماس خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد، بمدينة زوارة، أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لحضور المؤتمر يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بمخرجات المؤتمر، مبينا أن هناك دولا دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد وصل ماس والوفد المرافق له زوارة قادماً من تونس، ليعرض على السراج التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للأزمة الليبية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ومسؤولين آخرين.

وجدد الوزير الألماني دعم بلاده للمسار السياسي، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى الموقف الألماني الداعي لوقف الاشتباكات في ضواحي طرابلس، مؤكدا دعم ألمانيا لخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة.

بدوره أبدى السراج ترحيبه بمؤتمر برلين مؤكداً أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم أسباب إخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق، مشيرا إلى أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة.

وفي ختام الاجتماع عقد وزيرا خارجية الوفاق، وألمانيا، والمبعوث الأممي مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله الأخير أن ثلاث اجتماعات معمقة عقدت مع أطراف مختلفة استعدادا لمؤتمر برلين، وسيكون هناك اجتماع رابع بعد ثلاثة أسابيع، مبينا أن هناك لجنة ستشكل لمتابعة تنفيذ المقررات التي سيتخذها المؤتمر.

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