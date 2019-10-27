الإطاحة بـ”تاجر أسلحة” في بنغازي (صور)

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في بنغازي، اليوم الأحد، القبض على شخص يمتهن مُتاجرة السلاح بمنطقة الرويسات.

وقال الجهاز في بيان، إن القبض على ذلك الشخص جاء بعد التحري ودقة المعلومات، حيث قام عناصر الجهاز بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه ومصادرة عدد من الأسلحة المتوسطة والرشاشة، وكمية من الذخائر.

وأشار الجهاز إلى أنه تلقى عدة بلاغات تفيد أن هذا الشخص يمتهن تجارة السلاح داخل المدينة، مؤكدا أن هذا العمل يعتبر إجراميا وظاهرة سلبية يسعى للقضاء عليها.

ونشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بصفحته في “فيسبوك” صورا للشخص المقبوض عليه (مضلل الوجه)، والأسلحة التي تم ضبطها في منزله.

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