انعكاسات مقتل البغدادي على ليبيا

وصف المختص في الإرهاب الدولي رافع الطبيب، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، أنه إشارة لطي صفحة التنظيم الإرهابي.

وأوضح الطبيب في مداخلة مع برنامج “LIVE” عبر “218NEWS”، الأحد، أن المتوقع الآن هو تحول التنظيم إلى مسمى آخر سيتم توزيعه في عدد من المناطق.

وأشار الطبيب إلى أن ليبيا ستكون من المناطق التي سيتم فيها تجميع ما تبقى من تنظيم داعش خاصة في الجنوب، مستدلا بذلك على تهريب ما يقارب من 800 إرهابي من السجون الواقعة في شمال شرق سوريا جزء منهم ينتمون إلى منطقة المغرب العربي.

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