سلامة: اجتماعات برلين تتسم بالجدية لإيجاد حل للأزمة الليبية

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم، إن اجتماعات برلين تتسم بالجدية من قبل دولة فاعلة في النظام العالمي، وتهدف لإعادة ترميم المواقف الدولية المتصدعة حول الأزمة الليبية.

وكشف سلامة خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة زوارة بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن عقد 3 اجتماعات متتالية، آخرها اجتماع عقد الإثنين الماضي، معربا عن أمله في أن تتكلل هذه الاجتماعات بقمة تؤيد المبادئ التي يتم التوصل إليها، من خلال التفاوض الحثيث من مختلف الأطراف.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني أن بلاده تدعم الخطة الأممية وشروطها، وتعتبرها عاملا مهما لنجاح العملية السياسية والتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بإقصاء أي طرف ليبي من عملية برلين، وأنهم يحيطون الأطراف الليبية كافة بما يجري خلال الاجتماعات.

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