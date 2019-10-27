ضبط حاوية بميناء الخمس تحوي كمية كبيرة من الألعاب النارية

تمكن مركز جمرك ميناء الخمس البحري، بالتنسيق والتعاون الكامل مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس، من ضبط حاوية داخل ساحة التخزين بالميناء تحتوي على ألعاب نارية.

وقال مركز جمرك الميناء، إن الحاوية كان من المفترض أن تحوي مواد منزلية حسب ما ذكر في الإقرار الجمركي، ولكن ما وجد على أرض الواقع مختلف تماما، حيث وجدت بداخلها كميات كبيرة من الألعاب النارية، والتي يقتصر استيرادها على الشركة العامة للسلع الأمنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشركة الموردة، من فتح محضر لجمع الاستدلالات والإجراءات التي تليها.

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