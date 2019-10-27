وقفة احتجاجية تطالب بإقالة وزير التعليم المفوض

نظم معلمو مدينة صبراتة اليوم وقفة احتجاجية، وجهوا خلالها بيانا إلى وزير التعليم المفوض والمجلس الرئاسي، قالوا فيه إن المعلم هو أساس تكوين المجتمعات في العالم، رافضين تصريحات وزير التعليم المفوض التي طالب فيها بمعاقبة المعلمين من خلال إحالتهم إلى النائب العام.

المحتجون طالبوا في بيانهم بإقالة وزير التعليم، وفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي، وكذلك تفعيل القانون الصادر عن البرلمان، والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، إلى جانب التأمين الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق جدول المرتبات الموحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا