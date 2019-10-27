جامعة بني وليد تبحث أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس

بحث مجلس جامعة بني وليد، اليوم الأحد، مع نقيب أعضاء هيئة التدريس ونقيب موظفين جامعة بني وليد الاعتصام المستمر من قبل الكليات بالجامعة منذ شهر.

وقال الدكتور حسين العلام نقيب عام أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد، إن الاعتصام بجامعة بني وليد مستمر لحين تنفيذ المطالب من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وأضاف العلام، أن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية في تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي لوضع حلول وتلبية مطالب أعضاء هيئة التدريس لفك الاعتصام.

الجدير بالذكر، أن جامعة بني وليد بكلياتها التسع في اعتصام منذ شهر سبتمبر الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا