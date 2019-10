التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي ابراهيم الحويج مع قسطنطين مالوفيف رئيس الشركة الدولية للتنمية السيادية الروسية.

وقد تركزت المباحثات على تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية تنظيم زيارات للوفود رجال الأعمال والشركات الروسية إلى ليبيا للمشاركة والمساهمة في إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في المجالات المختلفة.

