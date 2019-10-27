بحضور سيالة وسلامة..السراج يستعرض مع وزير الخارجية الألماني التحضير لقمة برلين

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ترتيبات مؤتمر برلين واللقاءات التي جرت في سبيل التحضير للقمة المرتقبة.

‫وأكد هايكو ماس خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مدينة زوارة أن ألمانيا تدعم جهود سلامة و خطته ذات النقاط الثلاث.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا في إيجاز صحفي عقب اللقاء أن ألمانيا تبذل جهودًا مكثفة لإحياء العملية السياسية عبر إشراك كافة الأطراف الليبية في سبيل الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا.

‫وبدوره قال الممثل الخاص: “تمكنا من إعطاء صورة للسراج ووزير الخارجية عن التقدم الذي توصلنا إليه في مسيرة برلين، وهي مسيرة جادة تهدف لترميم الموقف الدولي المتصدع وهذا ما تطوعت الحكومة الألمانية لمساعدة البعثة به”.

وتابع سلامة:”عقدنا ثلاثة اجتماعات متتالية ومعمقة والاجتماع المقبل خلال الأسابيع القادمة ضمن مسيرة برلين والتي ستكلل بقمة تؤيد المبادئ التي توصلنا إليها عبر التفاوض مع مختلف الأطراف”.

وأكد الممثل الخاص أنه سيخرج عن القمة لجنة لمتابعة تنفيذ مقرراتها وهذا وما يوفر فرص نجاح هذه المسيرة.

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