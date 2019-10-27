معلمو صبراتة يطالبون بإقالة وزير تعليم الوفاق

خلال وقفة احتجاجية اليوم الاحد بصبراتة، أعلن المعلمون رفضهم لتصريحات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، التي طالب فيها بمعاقبة المعلمين من خلال إحالتهم إلى النائب العام.

ووجه معلمو صبراته بيانا إلى وزير التعليم المفوض ، قالوا فيه إن المعلم هو أساس تكوين المجتمعات في العالم.

وطالب المحتجون خلال بيانهم بإقالة “عبد الجليل”، وفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي، وتفعيل القانون الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، إلى جانب التأمين الصحي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق جدول المرتبات الموحد.

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