محلل سياسي: أمريكا تعتبر بنغازي مكانا آمنا للبعثات الدبلوماسية

قال المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث، إن زيارة نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس إلى بنغازي، تحمل في طياتها مؤشرات مهمة حول مجموعة قضايا.

ولفت شلوف، في تصريحات صحفية له، أن “بنغازي صارت حاليا، من وجهة نظر الأمريكان، مكانا آمنا يمكن للبعثات الدبلوماسية التوجه إليه والتجول به، وذلك بعد تخلصها من سيطرة الجماعات اﻹرهابية بفضل عمليات الجيش الليبي وتأمين المدينة”.

وأضاف أن عمليات الجيش أدت إلى استقرار الوضع الأمني في بنغازي لدرجة صار من الممكن عودة النشاط الدبلوماسي إليها، خاصة بعد إعادة افتتاح مقر بعثة الأمم المتحدة بالمدينة.

