معلمو صبراتة يطالبون بإقالة وزير التعليم

نفذت تنسيقية اعتصام المعلمين بمراقبة تعليم صبراتة، الأحد، وقفة احتجاجية في ساحة الحرية بميدان صبراتة، بمشاركة عدد كبير من مديري المدارس والمعلمين والمعلمات ومديري الإدارات ومكتب التفتيش التربوي بالمدينة.

وتم خلال الوقفة إلقاء بيان طالب بإقالة وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، وفصل التعليم العالي عن التعليم العام، وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018، وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمعلمين، واستحداث المجلس الأعلى لتخطيط التعليم وتطويره واستصدار قانون حماية المعلم.

يشار إلى أن غالبية المعلمين بالمدن والمناطق الليبية ينفذون وقفات مماثلة وإضراب عن التدريس للمطالبة بعدة حقوق على رأسها تفعيل القانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات العاملين في التعليم.

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