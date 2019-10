المتوسط:

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، أن “أمريكا تعتبر الجيش شريكا في مكافحة الإرهاب”.

وأكمل المحجوب، في تصريحات صحفية له، “نحن هدفنا واحد؛ فالإرهاب خطر عالمي مثلما هو خطر محلي نحن شركاء في مكافحة الإرهاب”.

وأوضح المحجوب، أن “اشتراكنا في مكافحة الإرهاب مع أمريكا يتطلب تنسيقا وترتيبا وتعاونا وهذا شيء طبيعي”.

