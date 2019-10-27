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“أجواء السلام” تخيّم على مهرجان العجيلات للفروسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم مهرجان العجيلات للفروسية الشعبية والتراث والشعر الشعبي في أجواء المحبة والسلام برعاية الهيئة العامة للثقافة.

حيث تم تكريم جميع الأعقاد التي جاءت من مختلف المدن الليبية، التي وصل عددها إلى حوالي 70 عقدا قدموا عروضا رائعة داخل ساحة الملاهد وسط تفاعل الجمهور الحاضر الذي استمتع على مدار ثلاثة أيام بالمهرجان.

وشمل المهرجان أيضا عروضا من الشعر الشعبي وأمسيات غنائية، إلى أن وصل إلى اليوم الختامي الذي تم فيه أيضا تكريم كل الشركات والجهات الداعمة لهذا المهرجان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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