بنغازي.. صالون أكاديمي يناقش المشاركة السياسية للمرأة

نظم مركز “وشم” لدراسات المرأة، في الجامعة الليبية الدولية، “الصالون الأكاديمي” لمناقشة أهم القضايا ذات الصلة بالمرأة الليبية في الأطروحات الجامعية.

وكانت البداية بموضوع “المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الليبي”، من خلال طرح عدة عناوين منها المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا: دراسة نظرية تطبيقية (1977_2011)، د. رجاء الدرسي.

كما طرح عنوان “أثر التحول السياسي على المشاركة السياسية للمرأة في ليبيا”، للدكتورة أم العز الفارسي، إضافة إلى “المشاركة السياسية للمرأة الليبية من منظور اجتماعي” للأستاذة انتصار امبية. بينما شاركت الأستاذة جميلة الفلاق، وكيل سابق في هيئة الثقافة والمجتمع المدني، بتجربتهما في المشاركة السياسية.

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