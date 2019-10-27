إرسال تعزيزات جديدة للجيش إلى محاور طرابلس – فيديو

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دفع الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور العاصمة طرابلس لدعم الوحدات العسكرية، بحسب ما كشفت عنه شعبة الإعلام الحربي اليوم الأحد.

وقالت الشعبة إن “سرايا الإسناد باللواء المُجحفل 106 والكتيبة 166 تحركت بعد استكمال تجهيزها وتعزيزها بشكل كامل، وذلك دعماً لوحدات القوات المُسلحة المُنتشرة في محاور العاصمة”.

وأظهر تسجيل مصور على حساب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش تحرك وحدات عسكرية مزودة بسيارات دفع رباعي على متنها أسلحة متوسطة في اتجاه العاصمة طرابلس.

وكانت الشعبة قد أكدت يوم السبت أن العمليات العسكرية للجيش الوطني في طرابلس لن تتوقف حتى تخليص كامل التراب الليبي من الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة.

ويخوض الجيش الوطني منذ أبريل الماضي معارك متواصلة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.

تحرّك سرايا الإسناد باللواء المُجحفل 106 والكتيبة 166 #الاعلام_الحربي.. تحرّك سرايا الإسناد باللواء المُجحفل 106 والكتيبة 166 بعد إستكمال تجهيزها وتعزيزها بشكل كامل ، وذلك دعماً لوحدات القوات المُسلحة المُنتشرة في محاور العاصمة . Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Sunday, October 27, 2019

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