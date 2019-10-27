تقلبات في الطقس وتوقع أمطار رعيدة غربا وجنوبا

ما تزال مناطق واسعة من ليبيا تشهد تقلبات في الطقس، حيث يتوقع أن تشهد مدن ترهونة وشرقا نحو ساحل الخمس و زليتن و مصراتة ومناطق الدواخل حتى نسمة وبني وليد أمطارا رعدية، الليلة وغدا.

وتوقعت صفحة “طقس ليبيا”، أن تتشكل السحب بالساحل الغربي وسهل الجفارة والجبل الاثنين، مع فرص لهطول الأمطار، حيث لا زالت الكتلة الباردة والسحب الممطرة جنوب تونس قد تنعرج نحو مناطق غرب البلاد.

وأضافت أن الخلايا المطرية لا زالت تتشكل على بعض المناطق الغربية. وبشأن المناطق الجنوبية، فإن سحبا ركامية تظهر على سبها وأوباري امتدادا إلى الجفرة وسرت قد تصحبها زخات متفرقة من المطر، بينما تشهد المناطق الشرقية طقسا مستقرا.

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