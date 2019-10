قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بوقف عدد 805 موظف عن العمل موزعين بين مدراء مدارس ومدراء مكاتب مراقبة تعليم في مناطق بغرب وجنوب البلاد.

كما تضمن القرار ، إحالة الموظفين الموقوفين الى مكتب النائب العام بموجب المادة( 238 /جرائم ) من قانون العقوبات الليبي .

The post وزير”تعليم الوفاق” يقرر وقف 805 موظف وإحالتهم إلى النائب العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية